Papenburg. Unter dem Motto "Neue Segel setzen" hat die Michaelschule Papenburg kurz vor den Sommerferien ihre diesjährigen Abschlussschüler feierlich verabschiedet. So wie das Ende ihres letzten Schuljahrs, so stand auch ihre Entlassung im Schatten der Corona-Pandemie - gefeiert wurde trotzdem, mit Abstand.

