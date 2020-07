Aschendorf. Wer derzeit durch Aschendorf fährt, kann gleich an zwei Stellen schweres Gerät bei der Arbeit beobachten: Aktuell finden Erschließungsarbeiten zur Erweiterung des Baugebietes "Habichtshorst" sowie "Am Rauhtopf" statt. Insgesamt entstehen hier 22 neue Grundstücke.

