Papenburg. Der geplante Neubaukomplex mit einem Aldi-Discounter und 33 Wohnungen in zentraler Innenstadt-Lage entzweit weiter die Papenburger. Vor allem die evangelische Kirchengemeinde als direkter Anlieger lehnt die Pläne ab, weil sie eine Grenzbebauung vorsehen. Die FDP hat sich nun in die Debatte eingeschaltet.

