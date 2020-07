Osnabrück. Wegen der Vergewaltigung seiner Lebensgefährtin hat das Landgericht einen 41-Jährigen aus dem nördlichen Emsland zu einer Haft von einem Jahr verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, weil der Angeklagte die Tat im Vollrausch begangen hat.

