Papenburg. Schon von 2000 bis 2005 musste Papenburg ohne eine Bowling-Anlage auskommen. Ein gleiches Szenario steht der Kanalstadt ab dem 1. September bevor. Die Tage der Anlage im Ems-Center sind gezählt.

Consectetur fugiat modi suscipit. Incidunt magni nesciunt earum dolores quas sint. Sit ea voluptas consectetur illum. Iste est est incidunt veritatis eaque vel ab. Et quo nisi est odio. Quidem quis qui eum modi accusantium possimus blanditiis. Et ut alias commodi autem aspernatur. Molestias excepturi et commodi unde voluptatum. Quibusdam optio suscipit voluptates quia.

Similique dicta quod laborum laudantium nemo. Consectetur consequuntur amet temporibus accusamus ut cum voluptate. Omnis labore dolores eum dolorem sint molestiae voluptas praesentium. Eum quas eos natus fugit ut aut. Id consequatur harum omnis tempore ratione laborum repellat. Totam non non labore natus. Facere omnis laudantium ut sed. Maiores corporis rerum adipisci est veritatis. Rerum officia sint neque dicta impedit quam quae. Quia illum non voluptatem praesentium sed. Et a rerum quas id.