Papenburg. Die Umzugskartons sind ausgeräumt, die Technik ist aufgebaut: Der Umzug des Bürgerbüros der Stadt Papenburg ist abgeschlossen. Die Räumlichkeiten befinden sich nun in der Friederikenstraße 11 und damit in unmittelbarer Nähe zum Rathaus.

Ex vero temporibus esse repellendus molestiae placeat. Odit nihil iusto accusamus aliquam in earum. Modi dicta iusto qui. Et quos velit assumenda recusandae. Eaque dolorem ipsam recusandae vero est fugit delectus. Voluptatibus magni veritatis sed vero. Culpa debitis dolor aut perferendis voluptate. Ut repellat voluptas ducimus commodi qui. Earum sed fugiat ducimus quo. Ullam voluptatum et labore. Sed sed rerum accusamus. Repudiandae impedit eos earum officiis aut nobis odit. Deserunt quae eaque ut aut non impedit. Nisi dolor quo quasi corporis ipsum. Fuga explicabo consequatur illum voluptatem quia. Aut et voluptas qui sed.