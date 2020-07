An der Kleist-Schule galten besondere Bedingungen bei der Entlassfeier (Symbolbild).

Gerd Schade

Papenburg. Eine solche Abschlussfeier hat es an der Heinrich-von-Kleist-Schule Papenburg noch nie gegeben: Coronabedingt musste in diesem Jahr auf fast alles verzichtet werden, was in den vorherigen Jahren das Besondere an der Zeugnisvergabe der Abschlussklassen ausgemacht hat, teilt die Schule mit - doch die Direktorin fand bewegende Worte zum Abschied.