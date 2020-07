Papenburg. Die Nikolai-Kirchengemeinde lehnt eine Grenzbebauung des neuen Aldi im Zentrum Papenburgs ab. Nachbarschaftsstreit kommt häufig vor, aber rund hier spielt sich etwas Größeres ab. Die Dimension des Projekts entspricht dem Unwillen der Gemeinde. Wie sollen Verwaltung und Stadtrat hier eine einvernehmliche Lösung vermitteln können?

