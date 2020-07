Lastwagen reißt Bahnschranke in Aschendorf aus Verankerung

Der Bahnübergang an der Mühlenstraße in Aschendorf.

Christian Belling

Aschendorf. Auf dem Bahnübergang an der Mühlenstraße in Aschendorf hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein kurioser Unfall ereignet.