Papenburg. Im Jubiläumsjahr des Beruflichen Gymnasiums an der BBS Papenburg hat der 22. Jahrgang seit Einrichtung im Jahr 1995 sein Abitur erfolgreich bestanden. In der Fachrichtung Wirtschaft, der Fachrichtung Gesundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Gesundheit-Pflege sowie der Fachrichtung Technik mit den Schwerpunkten Informationstechnik und Mechatronik haben insgesamt 121 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen erfolgreich abgelegt.

