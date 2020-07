Radfahrerin verletzt sich leicht bei Unfall in Papenburg

Die Fahrradfahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt (Symbolbild).

imago images / onw-images

Papenburg. Bei einem Unfall auf der Friederikenstraße in Papenburg ist am 14. Juli eine 18-Jährige verletzt worden. In den Vorfall war auch ein Kind verwickelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.