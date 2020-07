Um das Beschaffen von Reisepässen streiten Ragip und Zabit Tulj mit dem Landkreis Emsland.

picture alliance/dpa

Papenburg. Zwei Brüdern aus Papenburg droht die Abschiebung – in ein Land, in dem sie nach eigenem Bekunden noch nie gewesen sind und zu dem sie auch sonst keinen Bezug haben. Die beiden jungen Männer liegen deshalb im Clinch mit dem Landkreis Emsland, fühlen sich schikaniert. Die Kreisverwaltung weist das zurück. Sie sieht vielmehr die Brüder in Zugzwang. Es geht um Ausweisdokumente. Bald läuft eine Frist ab. Eine Bestandsaufnahme.