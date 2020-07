Papenburg. Das städtische Jugendzentrum (JUZ) Papenburg wird am Donnerstag, 9. Juli 2020, zum dritten Mal ein Live-Magazin online streamen. Experten und Fachkräfte aus der Stadt sind eingeladen, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Familien zu sprechen - die Stichworte sind Pflege, Kinderrechte, häusliche Gewalt. Los geht es um 19 Uhr.

