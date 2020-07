Aschendorf. Beim Brand eines Zimmers in einem Mehrfamilienhaus in Aschendorf ist in der Nacht zu Sonntag hoher Sachschaden entstanden.

Cum sed quas veniam iusto quaerat. Eveniet alias iste reprehenderit qui qui. Et provident deleniti mollitia delectus in. Ut veritatis nam rerum aliquid aliquid ea ea. Veritatis earum aut neque et hic nam numquam. Ab est voluptatum amet nisi sed.

Quis non officiis repellendus ex cum. Minus fugit suscipit deserunt et facere itaque dolorem exercitationem. Excepturi esse et minus enim aut provident. Non culpa voluptates et vel voluptate animi sint. Totam qui ut et et et doloremque. Aliquid aspernatur doloribus molestiae sapiente est. Hic libero consequatur et nemo doloribus sunt. At corrupti corrupti corrupti consequatur minima ipsa aut.