Polizei fasst mutmaßlichen Vergewaltiger in Papenburg

Gerd Schade

Papenburg. Die Polizei hat in Papenburg einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Der 36-Jährige soll sich an einer Bushaltestelle an einer 57 Jahre alten Frau vergangen haben.