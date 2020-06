Papenburg. Die Volkshochschule (VHS) Papenburg wirbt für eine Ehrenamtsbörse in der Villa Dieckhaus. Termin ist zwar erst im November, Anmeldungen sind aber sofort möglich.

