Papenburg. Stark beschädigt worden ist ein Lkw bei einem Parkplatzunfall in Papenburg. Der Verursacher flüchtete, sein Fahrzeug dürfte allerdings identifiziert sein.

