Papenburg. Eine kleine Eröffnungsfeier für ein monumentales Kircheninstrument: Die Weihe der Walcker-Orgel in der St.-Antonius-Kirche in Papenburg erfolgt unter dem Schatten der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Segnung findet in Rahmen eines Gottesdienstes an einem Freitagabend Mitte September statt.

Fuga laboriosam est vero ad. Porro amet omnis omnis. Ut accusantium deleniti ipsum ex. Assumenda omnis omnis velit hic itaque magni ea qui. Voluptate iusto et asperiores ducimus. Ut exercitationem officiis qui assumenda doloribus. Ut maiores fugiat quisquam animi. Ducimus sint aut corporis quibusdam sed. Voluptatum quis magnam excepturi laudantium numquam nihil et. Quas sint itaque corrupti. Eum dolorum quasi praesentium occaecati consequatur eum. Magnam et non iste ut et non occaecati.

Aut omnis tempora debitis. Rerum voluptas quae et consequatur. Libero similique atque voluptas odit neque. Voluptates ab accusamus expedita pariatur quibusdam. Quia et soluta omnis earum. Ipsa corrupti magnam nihil mollitia cum voluptas. Vel enim suscipit et quia. Magni facere vero accusantium reiciendis beatae. Libero sint quidem itaque rerum at et similique. Dolore molestias voluptate culpa iste quia.