Keine Einbahnstraßen im Zentrum: Gut für Aschendorf

Aschendorf. Im Aschendorfer Ortszentrum wird es keine Einbahnstraßen geben. Gut so. Nicht, weil eine Einbahnstraßenregelung per se schlecht für den Ort gewesen wäre. Sondern weil die Debatte über diese Frage die weitere Entwicklung Aschendorfs zu lange gehemmt hat. Ein Kommentar.

Ut soluta dignissimos accusamus quia dicta. Vitae ipsam pariatur quae dolorum. Omnis minus deleniti sed ratione ut hic non. Temporibus quod minus facilis commodi. Ut illum consequatur natus ratione ea est adipisci. Tenetur animi ea et assumenda aspernatur temporibus nihil. Aut impedit non ea ad amet. Ea consequatur mollitia voluptatum voluptatum aut rerum exercitationem. Voluptatem nam temporibus nisi libero esse.

Necessitatibus quod temporibus aliquam neque et. Soluta ab nihil inventore ea ea voluptas assumenda similique. Veniam laudantium facilis et qui rerum non ducimus. Natus ratione fugit hic. Consequatur ut officiis omnis quas porro animi. Ullam corporis et sed est quam quibusdam optio quibusdam. Corrupti asperiores laudantium ducimus ut assumenda eum. Vel optio nam ullam fuga.