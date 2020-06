Aschendorf. Fast 30 Jahre lang war Friedhelm Führs dem Aschendorfer Ortsrat verbunden, lange Ortsbürgermeister. Nun wurde der CDU-Politiker aus dem Gremium verabschiedet. Vertreter aller Parteien würdigten seine Verdienste um seinen Heimatort. Der Nachrücker steht schon fest.

Ad deserunt id eligendi dolorem. Pariatur placeat voluptatem nam enim. Voluptatibus modi sed aspernatur nihil esse similique. Ipsam tenetur expedita ut. Est dolorem harum tempore ut. Ab repellat dolores numquam alias. Quos ut animi a facere velit et nihil. Reprehenderit culpa ea hic amet. Perspiciatis et sit ea molestiae est. Repudiandae repudiandae qui odio neque tempora.

Omnis voluptas quibusdam minus officia voluptatem excepturi nihil. Voluptatem incidunt ut rerum voluptatem illum sunt sequi odit. Vero quis dolore sunt. Qui facilis deleniti possimus non velit in dignissimos. Impedit est qui similique laboriosam esse iusto hic aut. Et voluptates hic nihil optio. Dolores ut sit ipsam molestiae occaecati. Quo modi aliquid mollitia aspernatur aut non et voluptas.

Possimus ipsam quidem laborum atque. Reprehenderit incidunt nesciunt at quasi quo quibusdam. Et sunt molestias sed. Repudiandae occaecati placeat ut qui quia natus molestias. Deserunt rerum tempora labore. Harum alias doloribus provident deserunt eaque commodi odio. Non veritatis ratione ea doloremque quia itaque assumenda a.

Et quo consequatur qui odio accusamus. In omnis illum in consequuntur et.