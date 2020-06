Warum das Forum Alte Werft in Papenburg in Rot erstrahlte

Bereits von weitem konnten die Papenburger das rote Licht des Kulturzentrums sehen.

Philipp Helm

Papenburg. Die Ziegelwände des Papenburger Forum Alte Werfts erstrahlten in einem intensiven Rot, aus den riesigen Fenstern schienen rhythmisch pulsierende, weiße Lichter in den Nachthimmel. Am Abend des 22. Juni machte die Kulturabteilung der Fehnstadt mit der spektakulären Protestaktion "Night of Light" auf die prekäre Situation der Veranstaltungsbranche aufmerksam.