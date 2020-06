Steine auf Bahngleisen in Papenburg lösen Alarm aus

Der unerlaubte Aufenthalt auf Gleisen kann böse Folgen haben, warnt die Bundespolizei (Symbolbild).

Raphael Steffen

Papenburg. Unbekannte haben am 19. Juni in Papenburg wiederholt Steine auf die Gleise der Bahnstrecke Rheine-Emden gelegt. Die Bundespolizei nimmt die Vorfälle zum Anlass und weist nochmals auf die Gefahren auf und an Bahnanlagen hin.