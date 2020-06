Papenburg. In dunkelrotes Licht erstrahlt am Montagabend, 21. Juni 2020 zwischen 21 und 24 Uhr das Forum Alte Werft in Papenburg. Der Anlass dafür ist allerdings weniger schön, es geht um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Konzert- und Eventbranche.

