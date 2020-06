Aschendorf. In Aschendorf sind am späten Mittwochabend zwei Polizisten bei einem Einsatz auf der Emdener Straße verletzt worden. Ein stark alkoholisierter Mann randalierte in seiner Wohnung und drohte seiner Familie Schläge an. Im weiteren Verlauf verletzte er die beiden Polizisten.

