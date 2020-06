Papenburg. Seit Anfang Mai tourt ein farbenfroher Anhänger mit der Aufschrift „Vielen Dank für Ihre Unterstützung“ durch Deutschland. Damit wollen sich Landwirte bei den Verbrauchern für einen gestiegenen Absatz regionaler Produkte in der Coronazeit bedanken. Am Mittwoch erreichte der „Danke-Anhänger“ das nördliche Emsland.

