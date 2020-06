Aschendorf. Am kommenden Sonntag, 21. Juni 2020, haben Besucher zum letzten Mal die Möglichkeit, die Ausstellung „Der Landschaft auf der Spur“ des nordwestdeutschen Künstlers Puck Steinbrecher im Ausstellungszentrum Gut Altenkamp in Aschendorf zu besichtigen.

