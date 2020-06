Papenburg. Der von der Deutschen Bahn (DB) geplante ICE von Norddeich-Mole nach München wird ab dem 3. Juli 2020 regelmäßig auch in Papenburg halten. Ein verkehrspolitischer Erfolg für die Fehnstadt, den die CDU um ihre Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann für sich in Anspruch nimmt.

