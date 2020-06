Papenburg. Der Spendenaufruf, mit dem der Papenburger Brasilien-Freundeskreis betroffenen Menschen in den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Armenvierteln Brasiliens helfen will, erbrachte eine Summe von rund 12.000 Euro. In der ersten Juniwoche wurden davon nun Lebensmittelpakete mit Grundnahrungsmitteln zusammengestellt und auf den Weg nach Südamerika geschickt.

