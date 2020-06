Zur Teilnahme an der Aktion "Stadtradeln 2020" rufen in Papenburg (von links) Stadtbaurat Jürgen Rautenberg, Bürgermeister Jan Peter Bechtluft, ADFC-Vorsitzender Thomas Witolla und die Koordinatorin Monika Bakker auf.

Stadt Papenburg

Papenburg. Die Aktion "Stadtradeln 2020" startet in Papenburg am 29. August. Unter dem Motto „Klimaschutz statt Corona-Blues“ haben die Teilnehmer drei Wochen lang die Möglichkeit, gemeinsam Fahrradkilometer zu sammeln. Darauf weist die Stadt Papenburg in einer Pressemitteilung hin.