Papenburg. Noch ist die Nachfrage eher verhalten, aber das Geld ist da. Sechs Millionen Euro stellt das Land von den Folgen der Corona-Krise wirtschaftlich gebeutelten Kulturvereinen und -einrichtungen zur Verfügung. Wie sie an das Geld kommen können, erklärt der Geschäftsführer der Emsländischen Landschaft, Josef Grave, im Gespräch mit unserer Redaktion.

