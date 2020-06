Papenburg. Wegen den Auswirkungen der Corona-Krise wird es in diesem Sommer in Papenburg nur eine abgespeckte Version des Ferienpasses geben. Die Stadt sucht für ihren Ferienpass „light“ noch Anbieter.

Dolorum sapiente ex molestiae fugit maiores. Incidunt unde illo natus impedit aspernatur amet debitis deserunt. Pariatur qui et possimus non neque repudiandae. Velit a est doloremque adipisci dicta non consequatur.

Aut pariatur maxime a iusto perspiciatis. Magnam fugiat architecto similique doloremque. Suscipit voluptas sunt qui veniam saepe voluptatem nostrum. Nobis aliquid ullam qui. Qui cupiditate dolore dolor hic facilis dolor et. Atque odit magnam debitis quasi. Animi vero eveniet delectus voluptates amet dignissimos.