Papenburg. Mit einem neuen Live-Format für Familien geht das städtische JUZ-TV Papenburg am Donnerstag, 11. Juni 2020, um 19 Uhr erstmals auf Sendung. Die Premiere von „Papenburg Heute“ stellt Kleinkinder und Grundschüler in den Mittelpunkt.

