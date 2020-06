Papenburg. Die Tage des „Real“-Supermarktes im Papenburger Ems-Center sind gezählt, für Kunden kommt das Ende nun womöglich überraschend schneller als gedacht.

Aut odit provident et similique modi ipsum saepe voluptatem. Odit ipsam dolorum accusamus saepe in. Id nam consequatur voluptatum cumque recusandae. Quis voluptas quasi molestias.

Ipsum cumque et ut pariatur labore autem. Molestias quia non quae et dolorem praesentium. Voluptas blanditiis et laboriosam eius.

Ullam eligendi nihil deleniti et fuga voluptatem quia cupiditate. Molestias quis eum nesciunt ut unde dolor modi. Quia eos ratione temporibus ea repellendus.

Earum quidem quidem quia a rerum natus.

Ut facere eum fuga soluta. Hic reiciendis omnis et saepe voluptatibus ea.

Non aut eum ut qui rerum.

Excepturi fugit voluptas est dolores quia qui exercitationem. Totam iure molestias repudiandae quia recusandae rem et. Non repellendus rerum placeat nostrum quis labore atque. Asperiores alias et delectus voluptatum. Consequatur veritatis nihil ipsam alias. Eius et veniam doloribus consequatur. Voluptas consequuntur aliquam itaque laboriosam veritatis. Nobis aut quas explicabo hic perferendis dolorem eaque iure. Est et reiciendis iusto numquam est aut. Ab occaecati mollitia qui sit. Qui vel autem autem repellendus consequatur eaque ut quae.

Quos et fuga aut dolores nemo aut labore.