Papenburg. Unerkannt aus dem Staub gemacht hat sich ein Autofahrer in Papenburg, nachdem er auf der mit seinem Wagen auf der Rheiderlandstraße Baustellenbaken gerammt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

