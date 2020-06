Die kugelförmigen Zierlauch-Blüten sind in Farbe und Größe ein echter Hingucker im offenen Garten von Anni Arns in Papenburg.

S. Risius-Hartwig

Papenburg/Leer. Die Gärten der Stiftung „In Nachbars Garten“ stehen auch in diesem Jahr offen. Christa Welling vom Sekretariat der Stiftung in Leer erklärt, worauf die Besucher in Corona-Zeiten achten sollten.