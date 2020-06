So meistert das THW Papenburg die Corona-Krise

Die Papenburger THW-Helfer haben bereits 200 Einsatzstunden im Kampf gegen das Coronavirus geleistet.

THW/Raphael Scheibler

Papenburg. Seit Mitte März hält die Corona-Pandemie die Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) in Atem, und ein Ende ist nicht in Sicht. Bis zu 940 ehrenamtliche und etwa 200 hauptamtliche THW-Kräfte sind täglich in ganz Deutschland im Einsatz. Sie arbeiten teilweise seit sieben Wochen durch. Auch im Papenburger Ortsverband sieht der Alltag deutlich anders aus als vor Corona.