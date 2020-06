Papenburg. Schützen- und Musikvereine im nördlichen Emsland dürfen sich keine Hoffnungen auf finanzielle Unterstützung aus dem Zehn-Millionen-Euro-Hilfeprogramm des Landes Niedersachsen für kleine und private Kulturvereine machen. Das hat der Dörpener CDU-Landtagsabgeordnete und -vizepräsident Bernd Busemann bekräftigt.

