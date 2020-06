Von der Ausbildung an hat Heiner Sextro sein gesamtes Berufsleben bei Kuhr verbracht. Jetzt ist er in den Ruhestand verabschiedet worden.

Papenburg. Einen besonders langjährigen Mitarbeiter hat die Firma Kuhr Heizung-Klima-Sanitär aus Papenburg in den Ruhestand verabschiedet: Nach 47 Jahren in Betrieb ist Heiner Sextro in den Ruhestand gegangen.