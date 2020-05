Papenburg. Eine Spur der Verwüstung haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag am Papenburger Hauptkanal hinterlassen. Die Stadt beklagt umgeworfene Blumenkübel, zerstörte Pflanzen und herausgerissene Sträucher - und bittet um Zeugen.

