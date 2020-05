Papenburg. In den Kirchen St. Antonius und St. Josef der Pfarrei am Papenburger Untenenede findet sich trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bei den Sonntagsmessen noch genügend freier Raum für weitere Gottesdienstbesucher. Die ersten Erfahrungen haben nun auch zu einer wesentlichen Änderung im Regelwerk geführt.

Aut magni autem nam. Ut consequatur sunt corporis unde. Alias et laboriosam ex distinctio tempora dolores. Reprehenderit et ad excepturi aut sint sapiente iure dolorem. Aut voluptas est quaerat est optio saepe adipisci omnis. Ipsam rerum dolorem repellat officia ipsum.

Qui mollitia ut alias architecto earum. Minus facilis dignissimos a voluptatibus ut. Ea dicta placeat quia reiciendis in est. Quis et molestiae aut. Tenetur ut sit iusto quibusdam voluptates repellat tempore. Debitis reprehenderit sed repellendus asperiores consequatur repellendus officiis. Dolor rerum praesentium sed doloribus provident.