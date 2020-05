Papenburg. Auf der Papenburger Meyer Werft ist es am Freitagvormittag zu einem Brand in einer Schiffskabine gekommen. Alarmiert wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Papenburg, die aber nicht eingreifen mussten.

