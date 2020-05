Papenburg. Gibt es im Papenburger Stadtquartier „Südlich Marien“ ein Problem mit Müll vom Bau? Wenn es nach Anwohner Alexander Kohl geht, lautet die Antwort ganz klar ja. Bei der Stadtverwaltung ist davon indes nichts bekannt, eine Baufirma und ein Architekturbüro weisen entsprechende Vorwürfe klar zurück, signalisieren aber Gesprächsbereitschaft.

