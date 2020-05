Im Hümmling-Hospital in Sögel sind ab sofort wieder Besuche möglich.

Christian Belling

Papenburg/Sögel. In den Krankenhäusern in Papenburg und Sögel sind ab sofort wieder Patientenbesuche möglich – allerdings weiterhin nur unter strengen Auflagen wegen der Corona-Pandemie. Beide Häuser aber folgen einer neuen Weisung des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums. In Sögel wird sie aber ein Stück weit großzügiger ausgelegt als in Papenburg.