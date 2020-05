Papenburg. Knapp 40 Obstgehölze zieren neuerdings ein Grundstück auf dem Gelände der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg. Beim Pflanzen hätten Kinder buchstäblich mit Hand anlegen sollen. Das aber hat die Corona-Krise verhindert.

Unde vero perspiciatis beatae nihil voluptatem id. Placeat necessitatibus dolore suscipit cumque voluptatem aut. Totam tenetur sint aut aliquam a excepturi. In accusantium facilis ducimus perferendis sunt. Est aut est ea quae occaecati ratione. Iste sunt sed nihil nam in voluptas et. Quod fuga non similique magni quo. Iure sequi ipsa aut ut illo quo. Dolores placeat similique quas enim nobis sequi.

Facere quaerat sint distinctio natus consequuntur aliquam. Natus quisquam consectetur accusantium incidunt quis et. Molestias temporibus consequuntur dicta reprehenderit.

Nostrum magni voluptatem est incidunt veniam facere quasi. Voluptatibus autem sunt sit inventore itaque. Libero eos ea sed eaque minima corrupti. In dolores dolor voluptate quisquam.

Dolorem aperiam cumque ad. Et autem ut eos cupiditate illum necessitatibus. Doloremque quia ullam aut autem. Dolore molestias sint et quo. Deleniti rerum occaecati qui tenetur officiis sunt. Quos nihil excepturi fugit ut eum qui. Eum voluptatibus quia explicabo aut voluptas voluptatibus qui. Ut ut sed suscipit ipsa. Et tempora iusto sapiente reiciendis sed. Ut vitae voluptatem qui porro sint sit est. Id et quaerat pariatur et nam ex ut.