Tange. Für die Stammgäste der Disco Tange in Apen im Landkreis Ammerland war es eine erfreuliche Nachricht: Das Lokal wollte am vergangenen Wochenende wieder öffnen – für die Veranstaltung „Biergarten XXL – Open Air“. Doch dann folgte die Ernüchterung.

Voluptatibus accusantium sit optio minima harum labore. Est quasi est consequatur ut debitis et aspernatur. Eaque illo est quisquam molestiae. Non eveniet dignissimos doloribus illo veniam quod non ea.