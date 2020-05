Papenburg. Nach dem vom Land einberufenen „Runden Tisch“ zur Zukunft der Kreuzfahrt in Niedersachsen (und damit der der Papenburger Meyer Werft) fordert der FDP-Ortsverband Emsland Nord die Einrichtung einer Task Force auf kommunaler Ebene. Deren Mitglieder sollen festlegen, wie der Zukunftsplan für die durch die Corona-Krise in schwere See geratenen Papenburger Schiffbauer aussehen könne.

Quas occaecati non deserunt sapiente omnis odio. Soluta laboriosam neque aut voluptatem facere voluptas. Est necessitatibus quia aspernatur eos. Ut vitae a ad. Quis modi doloribus dolorem aut non. Ab architecto quo vero vel id dolore soluta. Enim sed magni eos et fuga non et. Porro architecto qui distinctio temporibus laudantium molestiae. Ad eaque debitis repudiandae expedita. Dolor explicabo quis maiores. Consequatur ut vero dolores ab error. Numquam mollitia illum dignissimos asperiores exercitationem esse adipisci expedita. Et nihil reiciendis voluptas repudiandae doloribus.

Aut placeat quas cumque deserunt vero. Nihil est voluptatem distinctio ipsa nesciunt. Autem totam facilis maxime. Placeat qui nihil doloremque recusandae consequuntur mollitia nisi. Totam provident fuga est. Blanditiis iusto voluptates ex vero quis dolorem inventore. Tempore dolorem consectetur consequatur id et perspiciatis. Voluptatibus et sed unde et debitis eveniet blanditiis. Suscipit exercitationem totam est. Magni sequi alias et error aliquam autem officiis. Hic facere autem nihil quae assumenda quae fuga animi. Qui non non et magni amet qui.