Radmuttern von Autoreifen in Papenburg gelöst

Radmuttern gelöst haben bislang unbekannte Täter an einem Auto in Papenburg.

dpa

Papenburg. An einem Auto in Papenburg sind am helllichten Tag alle Schrauben von den Reifen gelöst worden. Die Polizei sucht Zeugen.