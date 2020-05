Einbrecher dringen in Wohnwagen auf Papenburger Campingplatz ein CC-Editor öffnen

Auf dem Campingplatz am Poggenpoel wurde in zwei Wohnwagen eingebrochen.

Christian Belling/Archiv

Papenburg . Mindestens zwei Einbrüche in Wohnwagen haben sich auf dem städtischen Campingplatz am Poggenpoel in Papenburg ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.