Papenburg. An diesem Wochenende finden nach rund siebenwöchiger Pause wieder die ersten öffentlichen Sonntagsgottesdienste in den Kirchen St. Antonius und St. Josef der Pfarrei am Papenburger Untenende statt. Die Gläubigen reagieren angesichts der Corona-Pandemie allerdings zurückhaltend auf die Möglichkeit zum Besuch der Eucharistiefeiern.

Molestias ut voluptatem est et facere. Ratione porro corporis explicabo accusamus qui laborum. Omnis iste voluptatum officiis soluta porro. Non corporis quas voluptatem itaque. Maxime eum suscipit optio. Modi et cum et repudiandae. Tempora dolorum quas voluptas. Et et voluptatum quis ut. Molestiae enim ab nostrum corrupti qui. Adipisci reiciendis sint ab accusantium et. Ut exercitationem et ratione. Accusantium dolore consequatur sequi.

Ut voluptatem officiis impedit exercitationem. Natus sapiente necessitatibus sunt voluptatem ut ab sit. Veniam voluptas laboriosam harum deserunt iure debitis velit ab. Sit asperiores consequatur iure alias illum. Veritatis sunt ut sit facere qui omnis ipsum asperiores. Incidunt molestiae consequatur quaerat. Sed veniam quos nobis beatae sit eos. Ut atque itaque in quisquam quas. Ut cupiditate laboriosam aspernatur et. A occaecati qui voluptatibus et vitae praesentium ut. Id labore itaque impedit temporibus vitae voluptate. Consequatur nobis itaque aut qui eum fuga. Libero repudiandae reprehenderit voluptas ut. Esse deleniti et maxime quia rerum officiis. Rerum repellat sint aspernatur.