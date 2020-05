Papenburg. Auf der Grundlage der neuen Verordnung des Landes und der Umsetzung des „Niedersächsischen Weges in den Alltag mit Corona“ öffnet die Von-Velen-Anlage in Papenburg ab Samstag, 16. Mai 2020, wieder ihre Pforten für die Bevölkerung und die Gäste der Stadt.

